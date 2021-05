Cacau Protásio faz homenagem ao ator Paulo Gustavo em nova comédia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cacau Protásio, 45, afirmou ter feito uma homenagem ao amigo Paulo Gustavo (1978-2021) no filme "Barraco de Família", que ela grava atualmente em São Paulo e que será lançado no segundo semestre deste ano.

Protásio afirmou, em conversa virtual com a imprensa, que as filmagens do longa começaram no dia da morte do ator, em 4 de maio, e que não tem sido fácil lidar com tantas perdas em decorrência da Covid. Mas ressalvou que a missão do artista é levar alegria para o público.

"Não que a gente não possa ficar triste. Em vários momentos aqui [no set de gravações], eu parei, chorei, me emocionei. E pedi para fazer uma homenagem para o Paulo. Eu falei que queria dançar igual a ele no filme 'Minha Mãe É uma Peça', porque ele dança engraçadinho. E o diretor, o Maurício [Eça], permitiu que eu fizesse", revelou.

Para a atriz, a fé e a união de toda a equipe que grava o filme têm sido fundamentais para o prosseguimento dos trabalhos. "É [um momento] realmente muito triste, avassalador. A gente cai, a gente bate no chão, respira, volta e faz".

A cantora Lellê, 23, que faz a filha de Protásio na comédia, concordou com a atriz. "Tem muita gente morrendo, muita gente passando por muitas dores. E nós somos um instrumento para levar um pouco de alegria ao público", afirmou.

Segundo a produção de "Barraco de Família", as filmagens acontecem seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a transmissão da Covid. Protásio destacou ser um privilégio poder gravar durante a pandemia, diante de um cenário em que muitas produções artísticas tiveram de ser adiadas.

Mas ela ponderou ter também muito receio da doença. "É óbvio que tive medo porque sou gorda. Se a Covid me pegar, eu não sei se vou sobreviver ou vou morrer. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio nosso, inclusive de podermos nos ajudar. Porque não só eu, mas várias pessoas que estão aqui atrás das câmeras não estavam trabalhando. Várias pessoas passando muitos apertos, muitos perrengues."

"Tenho vários amigos meus, de cinema e de televisão, amigos famosos me pedindo: 'Cacau, tem como mandar cesta básica, ajudar'. E eu ajudava", disse ela, que ficou internada em abril e passou por duas cirurgias para tratar uma pancreatite. Lellê acrescentou emocionada: "Eu quero dizer que a Cacau ajudou muito a galera da minha região no Dia das Mães".

Em "Barraco de Família", Protásio dá vida a Cleide, uma mulher batalhadora que sustenta praticamente sozinha sua casa vendendo lingeries, produtos de beleza e fazendo design de unhas com a ajuda de sua mãe, Zuleica (Sandra de Sá).

Lellê interpreta Kellen, filha da matriarca, que ficou famosa como cantora de funk e mudou-se para um bairro chique. Após mais de um ano sem ver a família, ela decide passar um feriado prolongado com eles. O que ninguém sabe é que a volta da filha é somente para limpar sua imagem depois que um vídeo comprometedor vazou na internet.