'Tem sido exaustivo', diz Halsey sobre diagnóstico de doenças raras

Helsey disse que está animada e pronta para voltar aos palcos e sair em turnê. "Só não posso fazer isso da forma que fazia quando era jovem, quando eu não ligava para o meu corpo, trabalhava horas insanas durante dias seguidos", completou. A artista agora afirma que aprendeu como pode trabalhar com as novas condições e prometeu que irá deixar os fãs atualizados.

Ela seguiu dizendo que fez inúmeras consultas e então foi diagnosticada com Síndrome de Ehlers-Danlos (conhecida como Síndrome do homem elástico), Síndrome de Sjögren, Síndrome de ativação de mastócitos e SPOT (Síndrome Postural Ortostática Taquicardizante). "Ainda estou buscando por respostas para a causa de algumas dessas coisas, que pode ser algum outro tipo de doença autoimune".

"Minha saúde mudou muito desde que eu fiquei grávida e dei à luz e eu comecei a ficar muito, muito doente. Eu estive doente basicamente toda a minha vida adulta, mas ficou muito ruim. Eu fui hospitalizada com anafilaxia algumas vezes e outras coisas aconteceram", começou ela, que já havia revelado antes, através do TikTok ser "alérgica a tudo".

