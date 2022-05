'Solteira e aproveitando', revela Gabi Martins sobre affair com José Loreto

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Franca e direta, Gabi Martins, 25, não fez muitos rodeios para confirmar com todas as letras os boatos de que teria se envolvido recentemente com um galã da Globo. A cantora e ex-BBB 'ficou' com José Loreto, o intérprete do personagem Tadeu do remake 'Pantanal', na Globo.

"Sim, ficamos. Estou solteira e aproveitando essa fase da minha vida e colhendo todos os frutos da minha carreira", respondeu ao F5.

A notícia de que Gabi e Loreto teriam ficado na semana do Carnaval foi dada em primeira mão pelo colunista Leo Dias. A reportagem também procurou José Loreto, 37, que visualizou as mensagens por um aplicativo, mas não respondeu. Ele também não atendeu as ligações.

Gabi está solteira desde janeiro, após o fim do noivado como cantor Tierry, 33. Ela e o sertanejo ainda ensaiaram uma reconciliação no mês seguinte, mas não deu certo. Já Loreto colocou um ponto final no namoro com a DJ Bruna Lennon há menos de dois meses.