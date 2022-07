Telessérie da HBO Max com Camila Pitanga é adiada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção da telessérie da HBO Max "Segundas Intenções" (título provisório) foi adiada devido a reformulações do processo de fusão da Warner Bros Discovery. A gigante de mídia e streaming informou, em nota, que um novo cronograma será definido.

A companhia disse que não está abandonando a estratégia de lançar novelas, mas precisa de um tempo para se ajustar às novas diretrizes. "O desenvolvimento do texto segue até o final dos 40 capítulos e, no momento adequado, a produção será retomada."

"Segundas Intenções", escrita por Raphael Montes, vai mostrar o mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Batizada de telessérie, ela inaugura um novo formato que mistura a linguagem da novela e série na HBO Max.

O mentor da telessérie é o dramaturgo Silvio de Abreu, que vai supervisionar outros projetos semelhantes na HBO Max. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, ele disse que as telesséries são um passo adiante no entretenimento. "Conjugam a emoção da novela com a razão das séries em diversos gêneros.

Além de Silvio de Abreu, a HBO Max capturou outro nome de peso que participou do recente êxodo de atores, executivos e mentes criativas que deixaram os contratos fixos com a Globo -Camila Pitanga. Ela será a protagonista, que no caso também é vilã, de "Segundas Intenções".