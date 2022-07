'Bolsonaro é um cupim destruidor', afirma Davi Kopenawa na Bienal do Livro

Bastante indignado com o governo federal, Davi Kopenawa chamou todos à luta para proteger o seu povo e o que ainda resta da floresta amazônica. "Bolsonaro é um cupim destruidor", disse ao voltar a atacar o presidente da República, para ele um dos principais responsáveis por tudo o que está acontecendo hoje no Brasil e contra o meio ambiente.

Sua chegada ao pavilhão da Bienal do Livro causou grande movimentação de curiosos. Até o escritor português Valter Hugo Mãe, fã confesso de Kopenawa, esteve entre os que foram pedir autógrafos e assistir à fala do líder indígena.

Davi Kopenawa chegou a São Paulo na tarde de quinta-feira e esteve no espaço Salão de Ideias no dia seguinte, para falar sobre tema "Amazônia dos Povos e da Biodiversidade".

"Os garimpeiros estão chegando também de São Paulo, para ameaçar, invadir e violentar nossas índias, com ofertas de armas e bebidas", reclamou diante dos aplausos do público atento que assistia a ele.

"Os rios estão ainda mais contaminados, e a floresta muito desmatada, devido à grande invasão dos garimpeiros ilegais e das empresas." Ele reforça que "esse crime" tem por trás a mão do governo federal, que "fecha os olhos, finge não ver nada". Ao mesmo tempo, se diz chocado com tudo que está acontecendo e faz um alerta ao dizer que a tragédia contra o seu povo e a floresta está longe de ter um fim.

Numa fala para um público bastante diversificado --que misturava jovens e adultos-- Kopenawa foi duro em críticas ao governo federal. Para ele o presidente quer destruir os povos indígenas e a floresta amazônica. "Jair Bolsonaro trata as nossas terras como um animal", afirmou, mencionando o seu instinto de destruição. "Ele quer acabar com o povo yanamami, ele quer acabar com a floresta".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder indígena yanomami Davi Kopenawa foi um dos convidados nesta sexta-feira (8) da 26º Bienal Internacional do Livro e ficou espantando com o volume de pessoas que se aglomeravam por todos os lados e ao seu redor. "Parece que saíram de um formigueiro de saúvas", disse, provocando risos, para logo afirmar que nunca tinha visto tanta gente assim.

