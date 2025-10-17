Taylor Swift quer 'proteger seus bilhões' em acordo pré-nupcial 'blindado'





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Taylor Swift e Travis Kelce estão elaborando um acordo pré-nupcial "blindado" para proteger seus bens. A cantora e o jogador de futebol americano anunciaram o noivado em agosto.

O acordo visa proteger a fortuna de 1.6 bilhões de dólares (mais de R$ 8 bilhões) da cantora."Taylor foi sincera com Travis desde o primeiro dia, dizendo que estar apaixonada não é a mesma coisa que ser imprudente", disse uma fonte ao site RadarOnline.

"Taylor suou muito por décadas para construir sua carreira e sua fortuna e quer garantir que isso esteja seguro, não importa o quanto eles estão loucos um pelo outro. Travis entende. Ele admira o quanto ela é dedicada e acredita que é importante que eles se mantenham financeiramente independentes."

A equipe de Taylor diz que o acordo é "blindado" porque não deixa nenhum aspecto financeiro de fora. "[O acordo inclui] de seus direitos musicais e marcas registradas às suas propriedades, investimentos e controle criativo. Ela já viu como outras celebridades perderam fortunas em divórcios complicados. Pra ela, é uma questão de praticidade, não de pessimismo".

O casal está trabalhando com os melhores advogados do mercado para resolver a questão, tamanhas as fortunas envolvidas. Eles formam o segundo casal mais rico entre as celebridades, perdendo apenas para Beyoncé e Jay-Z.

Segundo a fonte, um dos aspectos mais delicados do acordo é a liberdade artística de Taylor. "A música de Taylor é uma extensão de sua identidade. Não há nenhuma tentativa de restringi-la criativamente - trata-se simplesmente de manter o respeito mútuo entre eles, e seu acordo pré-nupcial incluirá até uma cláusula que lhe permitirá compor músicas sobre seu relacionamento com Kelce sem risco de ser processada por difamação."

Enquanto isso, os advogados de Travis querem diretrizes claras sobre privacidade e declarações públicas, incluindo um termo de confidencialidade. "Os dois vivem sob o olhar do público e a última coisa que querem é que o relacionamento vire assunto para os tabloides, caso as coisas mudem".

Bilionária, Taylor é a cantora mais rica do mundo e tem uma fortuna bem maior que a de Travis. "Tight end" no Kansas City Chiefs, Travis tem a fortuna avaliada em 70 milhões de dólares (mais de R$ 379 milhões na cotação atual).

"Travis claramente está muito bem [financeiramente]. Ele é um grande atleta com seus próprios empreendimentos, mas sabe que o sucesso de Taylor está em outro nível. Não há inveja ali. Ele realmente respeita o quanto ela é inteligente quando o assunto é negócios."

Taylor já revelou que vai fazer um grande casamento, provavelmente em algum destino fora dos Estados Unidos. A data da cerimônia, porém, ainda não foi marcada.