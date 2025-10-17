Pai de Netinho de Paula morre aos 77 anos após infecção generalizada





RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Netinho de Paula comunicou nesta sexta-feira (17) a morte de seu pai, José Eduardo de Paula, aos 77 anos.

Segundo o artista, o pai estava internado há duas semanas na UTI e não resistiu a uma infecção generalizada. "Nosso Nego Bola, sempre tão alegre e generoso, descansou às 23 horas desta quinta-feira (16). É uma dor imensa que compartilho com amigos, fãs e familiares", escreveu o cantor nas redes sociais, destacando que ele recebeu todo cuidado e carinho durante a internação. "Não merecia sofrer".

O velório acontecerá ainda nesta sexta-feira no Cemitério Parque das Acácias, em Itatiba (SP).

Mesmo diante da perda, Netinho honrou seus compromissos profissionais. Pela manhã, ele participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo, cuja presença já havia sido anunciada pelo cantor na véspera.