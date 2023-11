Taylor Swift perde para terror e 'Mussum' tem maior estreia nacional do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Taylor Swift: The Eras Tour", retrato do show da atual turnê da cantora americana, teve apenas a segunda maior bilheteria do fim de semana de estreia no Brasil. O primeiro lugar ficou com "Five Nights at Freddy’s: O Pesadelo Sem Fim".

Já a cinebiografia de Mussum estrelada por Aílton Graça obteve números expressivos. "Mussum, o Filmis" alcançou o posto de maior estreia nacional deste ano, faturando R$ 2 milhões no primeiro fim de semana em cartaz, com R$ 640 mil em ingressos vendidos apenas no dia da estreia, na quinta-feira (2).

O "Eras Tour", de Swift, angariou um total de R$ 5 milhões em bilheteria na estreia. Já "Five Nights at Freddy’s", que liderou a lista pela segunda semana consecutiva, bateu R$ 12,7 milhões.

O filme líder de bilheteria é inspirado na franquia homônima de videogame, e é estrelado pelo ator Josh Hutcherson na pele do jovem que lida com bonecos assassinos depois de ser contratado como vigia noturno de uma pizzaria desativada. Nos Estados Unidos, o longa obteve a maior estreia de um terror no ano.

Já a produção Swift, na América do Norte, se tornou o maior filme de show da história em termos de bilheteria, angariando mais de US$ 165 milhões após sua quarta semana de exibição. O longa só estreou no Brasil na última sexta-feira (3).

Além dos dois filmes americanos e de "Mussum, o Filmis", a animação "Trolls 3" e o novo de Martin Scorsese com Leonardo DiCpario, "Assassinos da Lua das Flores", aparecem no ranking de mais vistos no Brasil. A lista compreende as bilheterias entre os dias 2 e 5 de novembro.

Com quase três horas de filmagem de Swift cantando e dançando pelo palco e dezenas de canções de nove dos seus dez discos, o "Eras Tour" tinha a expectativa de alavancar as bilheterias dos cinemas nacionais. Mas o valor arrecadado de quinta a domingo, R$ 32 milhões, foi praticamente o mesmo da semana anterior.