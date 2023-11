Jeremy Renner diz que tem feito todos os tipos de terapia após acidente quase fatal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner, 52, o Gavião Arqueiro, fez um desabafo nas redes sociais dez meses após o acidente com uma máquina de limpar neve de seis toneladas que quase o matou.

Segundo ele, todos os dias ele tem "explorado todos os tipos de terapia" após quebrar mais de 30 ossos e ter o corpo esmagado no acidente.

Dentre os tratamentos estão fisioterapia, injeções, terapia de luz vermelha, câmara hiperbárica e mergulho frio.

"Minha maior terapia tem sido minha mente e a vontade de estar aqui e de me esforçar para me recuperar e ser melhor. Sinto que é meu dever. Para retribuir à minha família, amigos e a todos vocês que me capacitaram para suportar", postou.

No mês passado, Renner surpreendeu seus fãs ao revelar seus planos de lançar um novo trabalho musical. Desta vez, sua fonte de inspiração para esse projeto é o próprio acidente do qual foi vítima no início de 2023.

Em suas palavras, Renner descreve o projeto como "uma coleção de músicas que escrevemos sobre diferentes marcos na minha jornada de recuperação desde o dia 1º de janeiro deste ano". Ele nomeou esse empreendimento de "Love and Titanium", destacando que a experiência de criar essas músicas foi dolorosa, curativa e catártica para ele.

Comovido, o ator expressou a esperança de que consiga reunir a coragem necessária para compartilhá-lo com seu público. A imagem anexa à postagem parece ser a capa do EP "Love and Titanium", e o teaser é acompanhado pela promessa de que estará disponível "em breve".