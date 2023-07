Tatum O'Neal conta que entrou em coma após overdose há três anos

Além de 'Lua de Papel' (1973), Tatum O'Neal trabalhou em produções como 'Garotos em Ponto de Bala' (1976), 'The Runaways: Garotas do Rock' (2010) e 'Possessão - O Último Estágio' (2019).

Assim que acordou do coma, Tatum não conseguia mesmo falar. Foram dois anos de reabilitação, que a fizeram recuperar a memória e grande parte das suas capacidades. Ela não conseguia falar nem sabia onde estava", lembrou Kevin. "Tenho tentado ficar sóbria. Todos os dias, estou tentando porque quero estar com meus lindos três filhos. ", acrescentou a atriz

Estrela do filme "Lua de Papel" (1973), pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante aos 10 anos, Tatum relatou à revista People que teve um derrame por consequência da overdose e lamentou sua dependência química: "Fui viciada a vida inteira, com altos e baixos nos últimos 30 a 40 anos."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.