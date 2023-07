Animália, que une parque de diversão e zoológico, abre nesta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta sexta-feira (7), o público pode visitar o Animália Park, localizado em Cotia, a 45 km de São Paulo. O complexo une parque de diversões, zoológico e área de conservação ambiental, somando cerca de 350 mil m².

Entre as atrações que envolvem animais, está o Animália Forest, um dos maiores aviários do mundo, onde os visitantes podem circular por um caminho e se deparar com diversas espécies de pássaros. O parque também conta com animais de diferentes regiões do mundo, cujo habitat natural é recriado no local.

A parte fechada do parque, com cerca de 7.500 m², oferece brinquedos como roda-gigante, montanha-russa e carrossel. O local também conta com uma vila tematizada com estabelecimentos que servem cafés e doces, além de lojas com produtos personalizados.

Durante o mês de julho, o parque vai funcionar de segunda a domingo, das 9h às 19h30, sendo que o Animália Reserva fica aberto somente até as 17h e o Animália Diversão começa a funcionar às 10h30 e segue até o horário de fechamento do parque. O ingressos podem ser comprados por R$ 180 no site do local ou na bilheteria, que opera das 9h às 15h.

ANIMÁLIA PARK

Quando segunda a domingo, das 9h às 19h30

Onde Estrada do Furquim, 1490 - Bairro Santa Maria - Cotia - SP

Preço R$ 180