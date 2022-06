Talitha Morete se cala sobre caso de racismo em primeira aparição na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na sua primeira aparição na TV, ao cobrir a folga de Ana Maria Braga no Mais Você na manhã desta quinta (16), a apresentadora Talitha Morete preferiu o silêncio e não comentou nada a respeito do caso de racismo no qual ela foi protagonista no É de Casa (Globo).

Talitha esteve ao lado de Fabricio Battaglini na atração, que contou com o quadro Tá Lascado, com Gil do Vigor, e um papo sobre as celebrações de Corpus Christi. Mas nem mesmo nos minutos finais ela lembrou do assunto que tem dado o que falar.

Um trecho do programa É de Casa exibido no sábado (11) levantou uma discussão nacional sobre racismo estrutural. O vídeo viralizou nas redes e mostra a jornalista e apresentadora Talitha Morete pedindo para a única convidada negra levantar-se de onde estava para servir as outras pessoas.

Com a repercussão, Talitha pediu desculpas. "Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado eu tenho refletido sobre o ocorrido. Tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto", disse.

Dona Silene, a pessoa que era a convidada, usou as redes sociais para defender a apresentadora. "Fui surpreendida por muitas mensagens e apoios (...) não tinha entendido o por quê! Ainda estou meio perdida", escreveu. Ela ainda ressaltou que não se sentiu menosprezada com a situação. "Não escrevo para diminuir ou banalizar as dores de ninguém, pois sei que muitos se sentiram machucados com a cena, mas naquele momento eu não tive esse sentimento."