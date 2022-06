Karine Teles reclama de ter sido chamada de 'feia, velha e péssima'

"As pessoas não eram malvadas com a Madeleine, eram malvadas comigo. Lia coisas como 'feia', 'velha', 'péssima atriz'. Nunca tinha passado por isso. Não é uma crítica construtiva, só ataque, e eu demorei para não pegar para mim", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Karine Teles, 43, se mostrou chateada com a repercussão do seu trabalho na novela "Pantanal" (Globo). Em entrevista ao Saia Justa (GNT), ela revelou que ouviu de muita gente ofensas e xingamentos que não eram direcionados à personagem, mas a ela como pessoa.

