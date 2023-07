Super-heróis nunca vão ficar ultrapassados, diz cartunista Frank Miller

"Desde o início, fazemos histórias sobre pessoas de outros planetas, que podem voar, dobrar aço com as próprias mãos e viajar pelo espaço", diz.

Quando ele decidiu que Elektra seria morta em combate contra o Mercenário, antagonista do Demolidor, muitos leitores ficaram inconformados com o destino dela. O quadrinista chegou a levar ao FBI cartas de fãs com ameaças de morte.

Seu trabalho nas páginas de Demolidor, o vigilante cego da Marvel, elevou o personagem à elite da editora e rendeu histórias importantes para o cânone dela, como "A Queda de Murdock" e "O Homem sem Medo". Miller, à época com 20 e poucos anos, injetou violência, sexo e decadência urbana às aventuras noturnas do Demolidor.

"Estamos sendo obstinados", diz o artista em entrevista à reportagem por telefone. Miller já assinou roteiros de filmes como "RoboCop", "Sin City" --adaptação do quadrinho noir criado por ele próprio-- e "The Spirit". "Agora mesmo eu estou usando a camiseta [da greve]. Estamos esperando por um acordo justo. Os executivos que paguem melhor aos artistas e escritores que criam para eles."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Frank Miller está em greve. O quadrinista de 66 anos, que está no Brasil participando do evento de cultura pop Imagineland, em João Pessoa, pode falar sobre seus trabalhos nas histórias em quadrinhos --mas nada sobre seus projetos de cinema e TV, dada a greve dos roteiristas e dos atores nos Estados Unidos.

