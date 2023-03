Sorvetão emite nota após ficar de fora de homenagens aos 60 anos de Xuxa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-paquita Andréa Sorvetão foi excluída das homenagens pelos 60 anos de Xuxa Meneghel. Sorvetão não participará dos programas "Altas horas" do próximo sábado, nem do "Que história é essa, Porchat?".

Nesta sexta-feira (10), Andréa compartilhou uma nota em suas redes sociais para falar sobre o assunto.

"Desde que tornou público seu posicionamento político, praticando a livre expressão do pensamento, o que é um direito constitucional, Andréa e seu marido Conrado vêm sofrendo um verdadeiro linchamento público", iniciou.

"Apesar do desgaste emocional, prejuízos profissionais, mantiveram-se em silêncio oficialmente até o momento. Nos últimos dias, notícias de que a artista teria sido excluída das homenagens aos 60 anos de Xuxa Meneghel, uma das maiores apresentadoras da história do entretenimento nacional, deixaram Andréa e seus familiares tristes e estarrecidos. É injusto contar uma história incompleta a nova e as futuras gerações. Mas, apesar do inconformismo momentâneo, Andréa entende que a apresentadora exerceu seu direito de escolha", continuou.

O comunicado ainda cita a expulsão de Sorvetão do grupo de WhatsApp que Xuxa tem com as outras ex-paquitas:

"Tal atitude trata-se de uma retaliação ao seu posicionamento político, o que não seria a primeira, visto que a apresentadora e ex-integrantes do mesmo grupo, do qual Andréa fez parte, cortaram relações com a mesma".

Por meio da nota, ela afirma que não vai mais tolerar ofensas. Além disso, a influenciadora disse que vai processar a também ex-paquita Lana Rodhes por ter exposto em uma entrevista que ela foi expulsa do grupo de WhatsApp por "ter faltado com o respeito" com suas ex-colegas.