Sophie Charlotte compartilha fotos da família nas redes sociais

Os cantores Gilberto Gil, interpretado por Dan Ferreira, e Caetano Veloso, por Rodrigo Lelis, também estarão no longa. A expectativa é de que o filme seja um retrato da cena cultural brasileira no final dos anos 1960 e da Tropicália.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Discreta quando o assunto é vida pessoal, a atriz Sophie Charlotte surpreendeu seus fãs ao postar fotos da família em sua conta no Instagram, nesta sexta-feira (20). Nas imagens, ela aparece em momentos de intimidade ao lado do filho, Otto, 6, e do marido, Daniel de Oliveira. Na legenda, aproveitou para se declarar ao parceiro e escreveu: "Território de amor. Te amo, Daniel".

