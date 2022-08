Sonia Abrão é internada após descobrir pneumonia bacteriana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sonia Abrão, 59, está internada em um hospital de São Paulo. A apresentadora do A Tarde É Sua (RedeTV!), que recentemente foi afastada do programa por ter contraído Covid-19, revelou que, desta vez, está com pneumonia bacteriana.

"O que aconteceu foi o seguinte: meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid", relatou nas redes sociais. "Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos. Como zerei a Covid em uma semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar, perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima!"

Abrão, que publicou uma foto ao lado do irmão, o diretor Elias Abrão, contou que a doença foi detectada em fase inicial. "Graças a Deus, está ainda no começo, poderia tratar em casa —como foi com a Covid—, mas como são necessárias doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital para ser monitorada e evitar que isso aconteça!"

Ela prometeu ir atualizando os fãs sobre seu estado de saúde. Ela também ressaltou a importância de algumas medidas para evitar a contaminação por doenças como a que ela contraiu. "Só não esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da Covid", alertou.

"A pneumonia bacteriana é a bola da vez!!!", disse. "Máscara ainda é nossa maior proteção! Sempre foi minha companheira, por isso fiquei quase 3 anos protegida, tempo que me permitiu tomar as doses de vacina e passar bem pela Covid!"