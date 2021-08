'Sonho', diz Juliette ao anunciar EP e oficializar carreira como cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 31, anunciou que lançara seu primeiro EP ainda neste semestre, o que será o início oficial da carreira da campeã do BBB 21 (Globo) como cantora. O trabalho completo, que contará com seis canções inéditas, compostas por músicos paraibanos e nomes conhecidos no cenário nacional, será disponibilizado nas plataformas digitais até o fim do ano.

A notícia foi dada pelo portal hugogloss.com, que contou ainda que tem sido emocionante para Juliette trabalhar no projeto. "Sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo", afirmou a advogada e maquiadora paraibana.

Juliette encantou muitos com sua voz durante o BBB, e ao deixar a casa mais vigiada do Brasil fez lives com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, 79, e Elba Ramalho, 69, no entanto, ela afirma que chegou a se arrepender de participar das transmissões.

"Foi um desafio muito grande. Tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna", contou ela em seu documentário "Você Nunca Esteve Sozinha" (Globoplay).

No episódio, a advogada e maquiadora é filmada nos ensaios com Elba Ramalho, para a live de arraiá de Wesley Safadão, 32. "Fui muito doida de fazer isso. Mas deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta", completou.