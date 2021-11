Sogra defende Chris Pratt em post polêmico: 'Continue sendo você mesmo'

Em outro momento do texto, Pratt faz outro comentário que chateou parte de seus seguidores. "Ela me ajuda em tudo. Em troca, periodicamente, abro um pote de picles", escreveu.

Por causa desse trecho, muita gente o criticou por ele ter esquecido de mencionar o outro filho, Jack, 9, fruto do casamento com a atriz Anna Faris, 44.

Ela continuou enaltecendo as qualidades do ator como marido para a filha dela, genro e elogiando o senso de humor dele. "Eu te amo Chris, continue sendo você mesmo, supere o barulho, que seus filhos te amam, sua família te ama, sua esposa te ama. Que vida linda! Estou orgulhosa de você", encerrou Shriver, que foi casada por 31 anos com o ator Arnold Schwarzenegger, com quem teve mais três filhos, além de Katherine: Christina, 30, Patrick, 28 e Christopher, 24.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.