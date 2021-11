Após música com Anitta, Saweetie quer 'aproveitar o Carnaval' no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper norte-americana Saweetie, 28, viu sua carreira decolar e sua agenda se encher com parcerias, apresentações e compromissos. No comando do MTV Europe Music Awards 2021, que acontece dia 14 de novembro, a artista diz que agora o foco é "vestir muitas roupas bonitas e ver apresentações incríveis".

A cantora afirma que está animada com o comando da premiação, além de sua indicação na categoria de artista revelação. Para ela, o mais empolgante será poder ver as diversas apresentações da noite, que terá nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons e Girl in Red.

Recentemente, Saweetie encantou diversos brasileiros com a música "Faking Love", uma parceria com a cantora Anitta, 28, que busca aumentar sua carreira internacional. Ela diz que é uma grande fã do trabalho da funkeira brasileira e que gostaria "muito ir ao Brasil e aproveitar o Carnaval".

Na noite desta quarta-feira (3), ela esteve com Anitta no programa The Late Late Show, do apresentador James Corden. "Eu amo a Anitta", completou a rapper, "espero ver vocês [brasileiros] em breve". Sobre parcerias, a cantora diz que tem muita vontade de trabalhar com Mariah Carey, 51. "Eu amaria fazer uma música de Natal com ela", completa, em coletiva de imprensa internacional da qual o F5 participou.

Para o futuro, a dona do álbum "Pretty Bitch Music" afirma que prepara uma surpresa dentre seus talentos: está aprendendo a tocar piano. "Se tudo der certo, me verão tocando em alguma apresentação em breve", ressalta.

REPRESENTATIVIDADE

A artista afirma que busca com frequência, em sua carreira, representar sua herança das culturas filipina e chinesa. Ela diz que, como legado de sua família imigrante, aprendeu que "apesar de as pessoas não serem iguais, precisamos respeitá-las, e respeitar suas culturas".

Para ela, sua representatividade vai além do fato das heranças culturais de sua família. A rapper afirma que não acha "difícil ser uma mulher no hip hop, é difícil ser mulher no mundo. Não somos respeitadas como os homens, sinto que sempre precisamos nos explicar."

Ela comenta que, a partir do momento que percebeu ser inspiração para muitas pessoas, começou a olhar com mais cuidado para suas atitudes. "Quem tem fãs precisa tomar cuidado, preciso estar certa de sempre estar dando um bom exemplo."