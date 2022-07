Sofia Liberato e namorado têm itens pessoais furtados de carro durante viagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sofia Liberato, 18, e o namorado, Gabriel Gravino, 23, passaram por uma situação complicada durante a viagem que estão fazendo pelos Estados Unidos no carro do casal. Os dois usaram suas contas no Instagram para relatar o furto de itens pessoais do veículo enquanto estavam em um hotel no Novo México (EUA).

"Oi, gente! Eu e Gabriel acabamos de ser roubados aqui no hotel em que a gente estava ficando. Roubaram tudo do nosso carro e, quando a gente foi ver, não tinha mais nada", disse Sofia.

A filha de Gugu Liberato continuou: "Mas o Gabriel conseguiu pegar os caras antes da polícia chegar e, depois que a polícia chegou, a gente conseguiu resolver tudo".

Gabriel Gravino contou mais detalhes nos stories da plataforma: "É, rapaziada, roubaram a gente. Aconteceu o que a gente mais temia aqui no Novo México. Simplesmente, roubaram celular, roubaram bolsa, fizeram a festa no carro. Entraram no carro de madrugada e fizeram a festa".

"O mais foda é que esse hotel, e não sei se é uma lei do hotel ou se é uma dos Estados Unidos ou se é uma lei só desse condado, que eles não podem mostrar as imagens da câmera. Tem uma câmera ali, ó [diz apontando para a câmera na parede do prédio do hotel]. Eles não podem mostrar as imagens da câmera enquanto a polícia não chegar, mas a polícia só vai chegar daqui a uma hora e meia", disse o namorado de Sofia.

Gavino ainda mostrou as cenas abordando o suspeito do crime, além das coisas encontradas no chão que seriam de propriedade do casal.

Ao final, a polícia chegou e conseguiu abordar dois suspeitos. Gavino postou uma imagem atrás de um carro de polícia com a legenda "Mais duas horas nesse lugar, não aguento mais ficar aqui"