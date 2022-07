Fiuk posa com Glória Pires e Cristina Karthalian e brinca sobre 'duas mães'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Fiuk, 31, postou neste sábado (9) uma foto ao lado de Glória Pires, 58, e Cristina Karthalian, e fez uma brincadeira sobre as pessoas confundirem quem é a sua mãe. As duas foram casadas com Fábio Jr., e muitas vezes Glória é confundida como se fosse a mãe do artista.

"Melhor que ter uma mãe é ter duas", escreveu na postagem.

Em janeiro de 2021, a Glória Pires agiu com bom humor para reforçar a todos que não é mãe do cantor Fiuk, um dos participantes do BBB 21. À época, o artista havia brincado sobre não ser filho de Gloria dentro do reality, algo que muita gente pensa.

Fiuk é filho do cantor Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian. Glória é mãe apenas de Cleo, 38, irmã de Fiuk. O pai de Cleo, sim, é Fábio Jr.

Gloria usou a melodia da canção "I Gotta Feeling", do Black Eyed Peas, para brincar com a situação. "Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida", começou antes de cantar a paródia. "A Glória Pires é mãe da Cleo Pires. Do Fiuk, não", entoou a atriz.

Cleo também brincou sobre o tema ao ver o nome da mãe nos Trending Topics. "A internet acaba de descobrir mais uma bomba: Glória Pires não é mãe do Fiuk".