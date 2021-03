Simone Mendes diz que filha Zaya faz 'muito show de madrugada' e relata experiência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simone Mendes, 36, diz que suas noites com a pequena Zaya, fruto da relação com o empresário Kaká Diniz, têm sido atribuladas. A menina tem uma semana de vida. Com Diniz, Simone tem Henry, 6.

Em vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (4), a artista contou mais detalhes da experiência. "Bom dia. E tem um detalhe. O show aqui não para. As madrugadas têm sido para fazer um show para essa pequenininha. Não tem problema, não. Nós fazemos muito show na madrugada se for preciso. A mãe fica acordada", contou com a menina nos braços.

A pequena nasceu às 21h42 do dia 22 de fevereiro e chegou ao mundo por meio de uma cesárea feita em Orlando, nos Estados Unidos. Ela pesava 3,65 kg e nasceu com 52 centímetros.

"Estou muito emocionada em ter minha filha em meus braços. Ela é linda e, agora sim, nossa família ficou completa. Estamos felizes e muito bem. Obrigada pelo carinho de todos os fãs que torcem tanto pela minha família", disse a cantora, por meio de nota.

A cantora afirmou também em conversa com seguidores que não deseja ter mais filhos, embora essa seja uma vontade do seu marido. "Ele gostaria de ter mais um, mas para isso Deus teria que confirmar."