Show do U2 inaugura arena tecnológica com cúpula revestida por LEDs nos EUA

Ainda há ingressos para ver o U2, que celebra o álbum "Achtung Baby", de 1991, no Las Vegas Sphere, nos Estados Unidos. Os mais baratos custam US$ 400, ou quase R$ 2.000.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um show do U2 na noite de sexta-feira (29) inaugurou o Las Vegas Sphere, um espaço esférico na cidade americana que impressionou os usuários nas redes sociais pelo visual. Foi a primeira de uma série de apresentações da banda irlandesa no local, até dezembro.

