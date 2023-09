Larissa Manoela diz que ficou mais atenta após briga com os pais: 'Minha escolha'

"É um desafio. Sempre me olhei no espelho e pensei: será que sou isso mesmo? Será que está certo eu ser julgada por ter testa grande ou por usar um salto? Sempre tentei entender esse padrão de beleza. Precisou a maturidade chegar para eu me reconhecer, me aceitar. Isso aconteceu dos meus 20 para cá."

A atriz está na capital francesa para acompanhar a Semana de Moda de Paris, que vai até 3 de outubro. Falando sobre beleza, a cantora disse que foi uma dor crescer aos olhos do público e que sofreu com julgamentos por "ter a testa grande".

"Esse momento me trouxe muita maturidade, mais responsabilidade do que eu já tinha e um olhar mais direto. Muito daquilo que sempre almejei: minha liberdade, meu lugar, minha escolha", disse em entrevista ao O Globo.

Agora, a atriz afirma que a situação com Silvana Tasques e Gilberto Elias a deixaram com um olhar mais atento na busca pela própria liberdade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos holofotes há quase dois meses após um desentendimento familiar que se tornou público, Larissa Manoela repercute a a briga com os pais. Seja em postagens misteriosas no Instagram ou em propagandas comerciais, em que dá indiretas sobre questões financeiras que envolvem os três.

