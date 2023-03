Sharon Stone diz que perdeu metade de sua fortuna por problema com banco nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sharon Stone, 65, afirmou ter perdido "metade" de sua fortuna. Segundo deu a entender durante discurso em um evento beneficente em prol do Fundo para a Pesquisa de Câncer em Mulheres (WCRF, na sigla em inglês), realizado nesta semana, isso teria ocorrido por causa da falência do Silicon Valley Bank, que entrou em colapso há pouco mais de uma semana.

Apesar de não ter citado o nome da instituição financeira, que era o maior banco em depósitos no Vale do Silício e atuava sobretudo com investidores de capital de risco e empresas start-up, ela descreveu o fato como sendo consequência dessa "coisa do banco". O caso gerou temores de uma crise bancária mais ampla.

"Eu sei que essa coisa que você tem que entrar e descobrir como enviar dinheiro por mensagem de texto é difícil. Sou uma idiota tecnológica, mas sei assinar a porra de um cheque", disse ela para incentivar os presentes a doarem para a instituição. "E, neste momento, isso é ter muita coragem, porque eu sei o que está acontecendo. Acabei de perder metade do meu dinheiro nessa coisa do banco."

Ela também lembrou do irmão, Patrick, que morreu no mês passado, aos 57 anos, de um ataque cardíaco. "Meu irmão acabou de morrer, mas estou aqui mesmo assim", disse. A atriz, que foi homenageada com um prêmio por sua coragem e se emocionou no palco, foi bastante aplaudida após o discurso.

Recentemente, Stone revelou no podcast "Table for Two" que perdeu a guarda do filho por protagonizar o filme "Instinto Selvagem", de 1992. Ela relata que um juiz perguntou a seu filho, durante a audiência, se a criança sabia que a mãe fazia "filmes de sexo". "Esse tipo de abuso cometido pelo sistema julgou o tipo de mãe que eu era porque eu fiz um filme", reclamou.