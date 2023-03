Após virar Anjo da Semana, Gabriel Santana tira Fred e Aline Wirley do VIP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Santana é o Anjo da Semana no BBB 23 (Globo). O ator de "Pantanal" venceu a prova realizada no final da manhã deste sábado (18), que testou a pontaria dos participantes. É a primeira vez que ele vence essa prova e ganha os privilégios que vêm com ela.

Além de poder imunizar alguém na votação que ocorre no domingo (19), ele precisou indicar dois colegas para cumprirem o Castigo do Monstro, que desta vez se chama "Amigo da Onça". Gabriel escolheu Aline Wirley e Fred para o fardo.

Com isso, a dupla, que havia sido escolhida pela líder Bruna Griphao para o VIP, grupo que tem mais regalias e opções de comida no confinamento, passou imediatamente para a Xepa, que tem várias restrições. Além disso, eles perderam 300 estalecas, a moeda corrente no reality show. Gabriel ainda chamou as amigas Marvvila e Sarah Aline para o Almoço do Anjo, no qual ele poderá assistir a um vídeo enviado pela família.

Além de Bruna, que não participou da prova por já ser a líder, Amanda, Cezar Black e Fred foram vetados. Fred ficou bastante frustrado. "O que mais me dói é não jogar, e tipo... eu toda hora falei: não vejo a hora de ter uma prova de pontaria. A que tem eu sou vetado e ainda vou pro Monstro", reclamou.

A prova consistia em jogar um disco a partir de uma base de lançamento. Era preciso acertá-los, na ordem, em caixas numeradas de 1 a 9. Uma vez atingido o alvo, era preciso ir até a esteira onde as caixas estavam dispostas, pegá-las e entregá-las em casinhas --a prova simulava a logística do serviço de distribuição que a patrocinou. Vencia quem fizesse as nove entregas primeiro.