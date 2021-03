Sexy Hot vai disponibilizar filmes gratuitos para incentivar isolamento social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sexy Hot vai fazer sua parte para incentivar que as pessoas continuem praticando o isolamento social. Como tentativa de ajudar no controle da pandemia de Covid-19, o canal adulto está lançando a campanha "Fique Em Casa 2.0", que vai liberar um filme por semana durante o mês de abril.

As produções são do selo próprio, o Sexy Hot Produções, e estarão disponíveis de forma gratuita no site do canal. O primeiro título é "Desventuras Sexuais", que foi o filme mais acessado da plataforma em 2020, e poderá ser conferido a partir do dia 1º.

A trama recria dois clássicos do pornô sob o ponto de vista da mulher. Na primeira história, Érica (Patrícia Kimberly) decide pedir uma pizza e acaba se interessando pelo entregador. Na segunda, Lídia (Mia Linz), chama uma empresa de reparos por causa de um problema no encanamento.

Na semana seguinte, é a vez de "Sonhos de Consumo", produção em que uma famosa atriz pornô esconde alguns segredos. No dia 15, entra no ar o primeiro título de "Coleção de Sacanagens", estrelado pela atriz Alessandra Maia.

No dia 22, o filme da vez é "App", estrelado por Mia Linz. O longa trata da paquera via aplicativos de celular. Enquanto isso, no dia 29 o filme libera "Meu Novo Vizinho", produção mais assistida do Sexy Hot em 2019. A trama trata de uma mulher que sempre fica incomodada com o barulho feito pelo novo vizinho.