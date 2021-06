Sexy Hot aposta na diversidade e estreia primeiro filme gay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sexy Hot anunciou que vai exibir pela primeira vez em sua história um filme com temática e cenas de sexo gay. Trata-se de "Fórmula do Sucesso", que estreia à meia-noite do sábado (26) e também ficará disponível no site do canal adulto.

Conhecido pelo conteúdo sexual explícito, o canal disponibilizava havia 20 anos apenas cenas de sexo voltada para o público heterossexual. Há algum tempo, no entanto, vem fazendo pesquisas de mercado e reposicionando a marca.

A empresa afirma que a aposta é por um pornô mais moderno e diverso. A promessa é de que isso vai cada vez se refletir em seu catálogo.

"O mundo se transforma e precisa acompanhar todas as tendências e evoluções, independente da orientação sexual", diz o material de divulgação. "Chegou a hora de curtir um pornô mais livre."

Cinthia Fajardo, diretora-geral do Grupo Playboy do Brasil, que detém a marca, afirma que o lançamento foi programado para este mês para coincidir com o mês do orgulho LGBTQIA+. "Estamos de portas abertas para receber todos os gêneros e avançar na diversidade", diz.

"Com essas mudanças, queremos reforçar o intuito de gerar cada vez mais identificação com diferentes públicos, sempre com respeito e valorizando a indústria", afirma. "Nossa marca quer avançar cada vez mais para um futuro livre de preconceitos."

Produção original do selo próprio Sexy Hot Produções, "Fórmula do Sucesso" mostra a história de Walter e Tony, interpretados por Christian Junior e Bryan Weberr. Os dois atores também formam um casal fora das telas.

Na trama, eles estão trabalhando na produção do comercial de uma academia de ginástica. Porém, o ator contratado, Pedro (Lucas Scudellari) tira a concentração deles no trabalho.