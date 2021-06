Amazon encomenda segunda temporada da série brasileira 'Dom'

A trama mostra o embate entre Victor, um agente da inteligência militar que abraça a guerra contra as drogas, e o próprio filho, Pedro, que se torna viciado em cocaína. Segundo o material de divulgação, a segunda temporada vai se aprofundar na vida deste último após ele se tornar um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro.

"É um prazer trabalhar com pessoas tão talentosas como [o diretor] Breno Silveira e todo o elenco e equipe envolvidos nesta produção incrível, e este anúncio reforça o compromisso do Amazon Prime Video em trazer aos membros Prime em todo o mundo conteúdo local diversificado e de qualidade", completou.

Além disso, o drama policial foi a série mais assistida do mundo entre os originais da plataforma produzidos fora dos Estados Unidos. Até aqui, mais de 60% do público da série é estrangeiro.

Estrelada por Gabriel Leone e Flavio Tolezani, a produção estreou no dia 4 de junho nos mais de 240 territórios onde a Amazon chega. Em seu primeiro final de semana no ar, "Dom" se tornou a série mais vista da plataforma no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon Prime Video anunciou nesta quinta-feira (24) que encomendou uma segunda temporada da série brasileira "Dom", que estreou no começo do mês. A empresa afirma que a decisão se deu por causa dos bons resultados alcançados pela produção.

