'Sexoterapia' facilita conversa sobre sexo, mas tem seus problemas

Mas a psicóloga muitas vezes se esquece da presença de outros participantes, embarcando em monólogos que ficam mais evidentes no "clímax", quadro do podcast em que Canosa faz, sozinha, um resumo de tudo o que foi discutido durante o episódio.

Na sexta temporada, o tema é o sexo em diferentes gerações. De como conversar sobre sexualidade com crianças à vida sexual de pessoas com mais de 60 anos. A quantidade de convidadas nestes episódios supera a de temporadas passadas, mas chama a atenção que, em alguns casos, algumas delas têm pouquíssima interação com o resto das participantes.

Com a escolha, o podcast consegue se aprofundar mais nas pessoas envolvidas e nos casos examinados, o que é bem-vindo. Ao mesmo tempo, algumas personagens são muito diferentes umas das outras, o que afeta a coesão entre os episódios e pode fazer com que alguns ouvintes percam o fio da meada.

A bancada também tem a presença de Ana Canosa, sexóloga que escreveu o livro "Sexoterapia: desejos, conflitos, novos caminhos em histórias reais", no qual o podcast se baseia, além de contar com convidados esporádicos.

