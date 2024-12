Sessão de 'Último Tango em Paris' é cancelada depois de protesto por cena de estupro

Além da cena, a exibição de "Último Tango em Paris" vinha sendo criticada publicamente pela proximidade da sessão com o fim do julgamento do diretor Christophe Ruggia. O cineasta foi acusado de assediar e abusar sexualmente da atriz Adèle Haenel durante as gravações do filme "Les Diables", de 2002. Na ocasião, Haenel tinha apenas 12 anos de idade.

