Série 'Segunda Chamada' tem gravações suspensas após caso de Covid

Grande parte das cenas de "Segunda Chamada" são gravadas em São Paulo. As filmagens da segunda temporada foram iniciadas no início de 2020, mas tiveram de ser adiadas por causa da pandemia.

A trama se passa na fictícia escola estadual Carolina Maria de Jesus, nome, aliás, que foi escolhido em homenagem à escritora negra, considerada uma das mais importantes do país e autora do livro "Quarto de Despejo" (1960).

A Globo não deu detalhes e informou apenas que as filmagens foram interrompidas "em cumprimento ao protocolo de segurança". Uma atriz do elenco recebeu o diagnóstico de Covid-19, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Não foi divulgado quando as gravações serão retomadas.

