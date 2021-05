Adjunta de Mario Frias anuncia que deixa cargo na Cultura sob Bolsonaro

Nesta semana, após uma reportagem da Ilustrada, a oposição pediu à Comissão de Ética Pública uma apuração sobre a conduta do secretário. Segundo noticiou a Folha, pessoas afirmam terem presenciado episódios de assédio moral por parte de Frias, com direito a berros e xingamentos. Além disso, afirmam que o secretário anda no ambiente de trabalho com arma na cintura, à vista de todos.

