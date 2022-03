Série de Zelenski é disponibilizada pela Netflix nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Servo do Povo", estrelada pelo atual presidente ucraniano Volodimir Zelenski, já pode ser vista pelos assinantes da Netflix nos Estados Unidos. O título, que teve três temporadas entre 2015 e 2019, vinha sendo disputada por diversas plataformas de streaming.

A Netflix já havia contado com a produção no seu catálogo americano entre 2017 e 2021. Com a guerra na Ucrânia e o papel de destaque de Zelenski na vida real, muitas pessoas se interessaram por ver ou rever o programa que o tornou famoso.

Na série, Zelenski aparece com o professor de história Vasyl Petrovych, que acaba se elegendo presidente da Ucrânia após um discurso dele sobre corrupção viralizar nas redes sociais. Com o sucesso da produção no país, o próprio ator se candidatou (e venceu) as eleições de 2019.

Os direitos da série pertencem ao grupo sueco Eccho Rights, que também licenciou a série para o Channel 4 do Reino Unido, o MBC no Oriente Médio, o ANT 1 na Grécia e a PRO TV na Romênia, entre outros compradores. No Brasil, ainda não há previsão de exibição.

"A série é uma comédia, mas também um documento importante de onde Zelenski vem", afirma Nicola Söderlund, gerente da Eccho, em comunicado. "Seu presidente fictício é um homem normal, que cresce em seu papel de líder heroico e adorado."

"Embora o cenário do mundo real enfrentado por Zelenski e o povo ucraniano seja muito mais sombrio e assustador do que a comédia da série, existem paralelos óbvios com a situação do mundo real", avalia. "E 'Servo do Povo' é uma peça fascinante, importante e histórica de televisão."