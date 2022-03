Lucas ganha homenagem pela segunda vez no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder pela segunda vez no Big Brother Brasil 22 (Globo), Lucas terá uma noite em sua comemoração. Nesta quarta-feira (16), a temática da Festa do Líder em homenagem ao brother será um baile de máscaras, o que parece ter agradado ainda mais o estudante de medicina.

Em sua primeira liderança, o chamado "Barão da Piscadinha" teve a festa com o tema "Casamento", onde pôde aproveitar como se fosse uma "despedida de solteiro". Desta vez, Lucas também ganhou mil estalecas para gastar com alguns itens que gostaria de ter no evento.

O líder da semana, por sua vez, escolheu uma cascata de chocolate, roleta de shots, espumante, kit folia, com confete e serpentina para animar a festa.

Além disso, Lucas ainda ganhou um presente especial das amigas do grupo Vip -Eslovênia, Jessilane, Linn da Quebrada e Natália-, um espelho mágico digital.

SEMANA DO LÍDER

Lucas venceu a Prova do Líder, que foi de resistência, na última sexta-feira (11). Ele aguentou mais de 23 horas e, no fim, foi selecionado por meio deum sorteio feito pela casa. A vitória não agradou muito algumas pessoas, principalmente depois que ele indicou Pedro Scooby ao Paredão.

Após a formação do oitavo Paredão no último domingo (13), que resultou na saída de Vyni, em uma berlinda contra Gustavo e Scooby, o Líder foi criticado por Arthur Aguiar, por Paulo André e pelo surfista por causa de seu discurso de indicação ao Paredão.

Após a confusão, o estudante de medicina se tornou alvo de questionamentos e críticas de outros participantes. Linn da Quebrada, Jessi e Nati lhe cobraram coerência e lealdade com suas alianças no jogo.

Principal crítico do brother, Arthur chegou a dizer que o colocaria no Paredão na próxima semana, pois se sentiu traído por Lucas. Após o Jogo da Discórdia da segunda-feira (14) a rixa ficou ainda mais escancarada entre os brothers.

O ex-Rebelde e Gustavo chegaram a discutir por causa do estudante de medicina. Arthur defende que Lucas não é leal às suas alianças no jogo, enquanto o ex-casa de vidro questiona se o ator superou a vitória de Lucas na última Prova do Líder.

Abalado com as cobranças, Lucas chegou a dizer para outros participantes que se jogar com o coração irá apertar o botão e desistir do jogo.