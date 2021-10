Série de HQs 'Confinada', sobre conflitos entre patroa e empregada, vai virar livro

"Confinada" será lançado no dia 6 de novembro. Para apoiar os autores, é possível comprar o livro na pré-venda e participar de uma campanha de crowdfunding, que tem o objetivo de disponibilizar exemplares da obra em bibliotecas do país.

"Muita gente começou a perguntar se ia virar um livro e a gente começou a conversar sobre a possibilidade", afirma Oliveira. "No início do ano a gente fechou um contrato com a Todavia. Mas lançar um livro não era um objetivo desde o início. Estou muito emocionada com o lançamento."

Com a chegada do coronavírus, a influencer começa a fazer posts "gratiluz", carregados de positividade e alto astral, dando dicas de saúde e bem-estar. Para ela, a pandemia não passa de uma oportunidade para se conhecer.

"A Fran é sobrinha dos Santos. Ela é uma influencer milionária que mora num apartamento luxuosíssimo em São Conrado, com vista de frente para o mar e para a favela da Rocinha. Em 'Confinada', ela está isolada em casa com sua trabalhadora doméstica por causa da pandemia", conta Assis.

