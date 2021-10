Canta Comigo Teen 2 estreia domingo com 88 participantes e prêmio extra

SÃO PAULO, SPV(FOLHAPRESS) - A segunda temporada do Canta Comigo Teen (Record), competição musical com crianças e adolescentes, estreia no próximo domingo (3), às 18h. Rodrigo Faro, 47, e Ticiane Pinheiro, 45, comandam a atração infantojuvenil do formato internacional All Together Now.

A dupla de apresentados se encaixa bem na função. Rodrigo e Ticiane sentiram na pele o que é ser uma criança que se lança na carreira artística. Os dois fizeram parte do grupo musical "Ultraleve" na infância, e lembram da própria trajetória e dos julgamentos. "Para mim é um prazer estar com o Rodrigo [Faro], a gente passou por várias filas em testes para musical e ator. Estar com ele é um presente grande, admiro a trajetória dele", disse a apresentadora Ticiane.

Ticiane, que fica nos bastidores do programa conversando com os candidatos e familiares, falou que a segunda temporada do reality está incrível. Ela revelou que se emocionou muito com as histórias dos participantes vindos de várias regiões diferentes do país.

A apresentadora não resistiu e deu spoiler sobre uma candidata deficiente visual que tem uma voz incrível e um participante do interior do Ceará que a fez parar a gravação para chorar. "Para mim é um grande presente estar nessa segunda temporada."

O apresentador Rodrigo Faro brincou que, mais uma vez, as crianças o estão chamando de tio. "Mais uma vez estão falando que estou velho", disse rindo.

Faro garantiu que seu espírito de criança continua firme e forte e que, quando está no palco, se iguala na emoção, na brincadeira e na tiração de sarro com os participantes. "Na empatia também porque não podemos esquecer que é um programa que trabalha com sonhos e precisa de cuidado e leveza."

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record TV, admite que se surpreendeu com o nível musical e a maturidade com que as crianças e os adolescentes enfrentam o palco do programa. "A impressão é que eles são mais maduros que os adultos do Canta Comigo. Eles têm uma maturidade e empatia impressionante.

DINÂMICA DO PROGRAMA

Nesta temporada, 88 talentos musicais com idades de 9 a 16 anos, selecionados entre 3.000 inscritos, disputam os prêmios de R$ 200 mil e um apartamento, que será dado por uma construtora patrocinadora do programa.

Eduardo Gaspar, vice-presidente da Endemol Brasil, empresa criadora do formato do programa, falou que cerca de 50 candidatos são de fora de São Paulo. "É uma sensação muito gostosa de fazer e ver, temos um repertório de 162 músicas brasileiras e estrangeiras."

Os participantes precisam empolgar com sua apresentação o maior número possível de jurados que compõem um painel para seguir na competição. Se o competidor conseguir fazer os cem jurados apertarem as cem luzes e se levantarem para cantar junto, ele segue direto para a final. O público novamente é quem vai escolher o vencedor votando no favorito na final pelo site R7.

Segundo Marcelo Amiky, diretor-geral do reality musical, a grande novidade no reality é a mudança de cor das luzes do painel no final da apresentação para o candidato não tentar ver quantos jurados apertaram o botão. "A gente tem esse momento final da música que o painel assume outra cor para dar suspense e isso não existe em nenhum outro formato no mundo."

No júri, buscou-se diversidade: de cantores famosos a desconhecidos do grande público, atores, DJs, covers de cantores, youtubers, ex-participantes de realities musicais, produtores musicais e apresentadores. Com a pandemia, eles ficam separados por divisórias de acrílico e fizeram testes de Covid. Durante as gravações foram feitos mais de 2.500.

Nesta temporada, o público também poderá ver ex-participantes de reality musical. Débora Pinheiro, cantora e vencedora da 1ª temporada do Canta Comigo; Robinson Monteiro, cantor gospel que foi um dos calouros do programa do Raul Gil; Vanessa Jackson, cantora vencedora do Programa Fama (Globo).

Outros artistas famosos também aceitaram o convite para julgar os jovens talentos, como a cantora Tânia Mara; a dupla Caju e Castanha; Canisso, baixista da banda Raimundos, o cantor Conrado e a esposa Andréa Sorvetão, ex-paquita da Xuxa; D'Black.

Conheça os cem jurados:

Aline Jones - atriz e apresentadora

Ana Araújo - performer em teatro musical

Ana Dutra - cantora

Ana Zucatelli - atriz de teatro musical

André Marinho - cantor e apresentador

Andréa Sorvetão - apresentadora e cantora

Anna Markun - atriz e comediante

Anny Cee - professora de canto e youtuber

Ayu Brazil - cantora e YouTuber

Beto Marden - ator e apresentador

Bruna Pazzinato - cantora, compositora e atriz

Bruno Sutter - cantor e humorista

Caju e Castanha - cantores

Canisso - músico

Carla Cristina - cantora

Carol Rodrigues - cantora

Catiana Gomes - cantora e fonoaudióloga

Cauan Jolt - cantor e ator

Cinthia Cruz - atriz

Conrado - cantor e ator

Cris Piza - cantora e tatuadora

D´Black - cantor

Danivic - fonoaudióloga

Diego Moraes - cantor e compositor

DJ Créu - DJ e produtor musical

Dorgival Júnior - cantor e ator

Edu Ribeiro - cantor e compositor

Elisa Gatti - cantora e compositora

Endrigo Moraes - cantor

Erikka - cantora e compositora

Felipe Simmons - músico e cover de Gene Simmons (banda Kiss)

Fernandinho BeatBox - músico e produtor musical

Giovanna Bianco - cantora

Gisela Hendricks - cantora de ópera e coach vocal

Giulia Ayumi - cantora e atriz

Graça Cunha - cantora e atriz

Graciely Junqueira - cantora e atriz

Gui Cruz - intérprete de samba enredo e compositor

Henrique Zárate - compositor e intérprete

Ivan Parente - cantor e dublador

Jade Chris - cantora e musicista

Jean Paulo - ator e cantor

Jhonny Faria - professor de dança e ator

Julie Olcese - cantora e empresária

Julyana Lee - cantora e blogueira

Juninho Bill - cantor, compositor e jornalista

Laura Carolinah - cantora e atriz

Leo Richter - músico e produtor musical

Leo Rommano - audição e condução de carreira

Letícia Hally - cantora e cover de Ariana Grande

Luckas Moura - cantor e ator

Manuela Perez - cantora

Marcelo Tchakabum - cantor

Margareth Pires - cantora

Mari Belém - cantora e atriz

Marquês - cantor

Matheus Vargas - cantor

Miguel Nador - cantor lírico e tenor

Nalla - cantora e compositora

Nat Guareschi - cantora

Natalia Koike - cantora

Nathan Barone - cantor

Negravat - cantora lírica

Neila Abrahão - guitarrista

Nicholas Torres - ator e dublador

Paloma Marques - cantora e compositora

PeLanza - cantor

Penélope Nova - apresentadora

Penelopy Jean - drag queen e apresentadora

Rafa Rangel - cantor e compositor

Rafael Dantas - professor de canto

Reinaldo Yazaki - otorrinolaringologista e cirurgião

Roberto Seresteiro - cantor

Robinson Monteiro - cantor

Robson Moura - cantor

Rodrigo Cáceres - ator e humorista

Rodrigo Miallaret - dublador e ator

Rodrigo Teaser - intérprete do Michael Jackson

Ruy Brissac - cantor e ator

Sabrina Caldana - cantora e live vocal

Saimon Bola - cantor e produtor musical

Sebá Inimigos da HP - cantor

Sejuh - cantora

Simone Brown - cantora

Stephanie Balek - cantora lírica e professora de canto

Talita Cipriano - cantora

Talita Dias - cantora

Tânia Mara - cantora e compositora

Tata Martinelli - cantora e professora de música

Tati Pinheiro - cantora e professora de música

Thaíde - músico e apresentador

Thiago Gimenez - cantor e maestro

Titzi Oliveira - cantora e doceira

Tomé - cantor e cover oficial do Ozzy Osbourne

Trio Katz - as cantoras Bella, Flavinha e Mayra

Vanessa Jackson - cantora

Victor Aguiar - músico e ator