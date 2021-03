Seriado "Mulher" terá reexibição especial no canal Viva

O seriado foi exibido originalmente entre os anos de 1998 e 1999 na Globo. Com duas temporadas os telespectadores acompanharam as duas médicas nos 60 episódios. A série marcou a história da TV brasileira pois foi pioneira em seguir a linha de produção de programas feitos em película, com câmeras de cinema e um processo de filmagem diferente do normalmente utilizado em TV.

A partir de então, as médicas passam a compartilhar dramas pessoais e dificuldades de seus pacientes. Ao longo dos episódios temas como gravidez na adolescência, aborto, eutanásia, síndrome de Down, frigidez, violência contra a mulher e câncer de mama também são debatidos.

