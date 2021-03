Caetano Veloso, Suzana Vieira, Pelé e Ary Toledo são vacinados contra Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conforme a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança, cada dia mais idosos estão sendo vacinados. Dentre os milhares de nomes, destacam-se alguns famosos que já se imunizaram. A atriz Suzana Vieira, 78, foi vacinada nesta quinta-feira (4), no planetário da Gávea no Rio de Janeiro. A veterana da Globo não permitiu que o momento da vacinação fosse acompanhado pela imprensa.

O cantor e compositor, Caetano Veloso, 78, também mostrou que se vacinou nesta quinta-feira. Em vídeo publicado, ele escreveu "Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose". Após receber a dose, o cantor garante: "Não é doloroso, não".

O humorista Ary Toledo, 83, também recebeu a vacina pelo sistema de drive-thru nesta quarta-feira (3). "Vacinado, graças a Deus! Primeira dose da esperança", escreveu em seu perfil no Instagram. O comediante chegou ser internado algumas vezes, antes da pandemia, por causa de problemas nos pulmões.

O rei do futebol, Pelé, 80, compartilhou em seu Instagram que também se imunizou nesta terça-feira (2). "Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas", começou.

"Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros", finalizou o ex-jogador de futebol.

As apresentadoras Adriane Galisteu, 47, e Isabella Fiorentino, 43, também celebraram a vacinação de seus pais, no Instagram nesta quarta-feira (3). Galisteu publicou uma foto do momento em que sua mãe, Emma, toma a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e Fiorentino registrou o pai sendo vacinado.

"Gente, pensem no dia do alívio, que emoção. Hoje foi o dia dela, do meu grande amor, Dona Emma. Já tomou a primeira dose. Assim como outros idosos de boa parte do nosso país! E vamos seguindo com fé no pai que o inimigo cai! Saúde para todos", escreveu Galisteu.

"Como expressar a emoção em ver meu pai vacinado? Só agradeço por esse momento! Logo mais será minha mãe! Te amo, papi (meu pai pegou Covid há uns meses, passou superbem, mas sabíamos que ele poderia pegar novamente, como aconteceu com a minha irmã que pegou por duas vezes! Agora, ele está protegido!", disse a modelo e apresentadora do Esquadrão da Moda (SBT).