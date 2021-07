Sérgio Mamberti sobre bissexualidade aos 82: 'Não adianta esconder'

"Como é que eu ia esconder dos meus filhos que eu estava com um companheiro, sendo que ele morava comigo?", diz. Juntos, ambos adotaram uma filha. "Sei que nunca vou me recuperar dessas duas perdas, mas a vida exige coragem e esperança para seguir em frente", disse.

Na narrativa, Mamberti conta que teve dois grandes amores em sua vida: um com uma mulher e outro com um homem. O ator, a princípio, se casou com sua melhor amiga, Vivian Mehr, com quem teve três filhos. Ela morreu jovem, aos 37 anos, em 1980.

