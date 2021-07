Luciano Szafir faz vídeo direto da UTI 'para mostrar que está vivo'

Szafir segue internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentou uma melhora evolutiva na manhã deste sábado (10). Ele segue estável.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Luciano Szafir, 52, fez um curto vídeo direto da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital onde está internado, no Rio de Janeiro. Em poucas palavras e bastante emocionado, disse que estava bem.

