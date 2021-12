Sérgio Mallandro faz harmonização facial e compartilha resultado

Vale lembrar que não é todo mundo que fica plenamente satisfeito com a harmonização facial. O cantor Lucas Lucco, 30, passou pelo procedimento no ano passado e não gostou do resultado. "Desde o primeiro momento, eu achei que ultrapassou o limite do que eu imaginava", declarou em redes sociais.

"Rá, é a harmonizaçãozinha do Mallandro", comentou na legenda da foto em que mostrava o antes e o depois. "Estou novinho, hein? Estou todo nikolacagezinho [parecido com o ator Nicola Cage]!"

