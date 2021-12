Palmares tem nova marca sem machado de Xangô revelada por Sérgio Camargo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, divulgou na tarde desta segunda-feira (13) a nova logomarca da instituição, que deixa de ser representada pelo machado de Xangô -orixá das religiões afro-brasileiras, que representa a justiça, o fogo e o trovão- e remete às formas e cores da bandeira brasileira.

A marca anterior, segundo Camargo, deixa de representar a instituição a partir desta data e já foi atualizada nos portais oficiais da fundação.

Em agosto, a fundação abriu um concurso para substituir a identidade, que premiaria a melhor criação com R$ 20 mil e o resultado seria divulgado no dia 7 deste mês. Na ocasião, o edital descreveu a busca por um símbolo que remetesse "única e exclusivamente à nação brasileira". No dia 2, porém, o edital foi revogado em aviso no Diário Oficial da União, apontando que os três trabalhos escolhidos não cumpriam as regras do concurso.

Agora, Camargo tuitou que a nova marca foi desenvolvida pela própria Palmares.

O logotipo da Palmares sempre me desagradou, mas eu achava que era uma palmeira estilizada. Santa ingenuidade!", afirmou no Twitter em maio.

Ele publicou em seguida ainda que "ao contrário do que acredita a mídia, negros não são um apêndice da África, prisioneiros da senzala da esquerda nem vítimas por natureza". "Somos parte do povo brasileiro, perfeitamente integrados e temos orgulho das cores da nossa bandeira!"