Sergio Calderón, de 'Piratas do Caribe', morre aos 77 anos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ator Sergio Calderón, de filmes como "Piratas do Caribe: No Fim do Mundo" e "Homens de Preto", morreu na manhã de desta quarta-feira (31) aos 77 anos.

Ele estava internado em um hospital em Los Angeles, e recentemente teve pneumonia, mas o porta-voz do ator disse não saber se essa foi a causa da morte. Ele estava "cercado pela família" no momento em que morreu. As informações são da revista People.

Calderón interpretou o Capitão Vallenueva em "Piratas do Caribe", e Jose (2007), uma cabeça presa a um bastão, em "Homens de Preto" (1997).

O mexicano também atuou em filmes como "Entrando Numa Fria Maior Ainda Como a Família" (2010) e "As Ruínas" (2008) e a série "Better Things" (2022).

Seu último trabalho foi na série "The Resort", lançada no ano passado.

Ele deixa a mulher, dois filhos e três netos.