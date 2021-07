'Sei da minha responsabilidade', diz Marina Ruy Barbosa ao se pronunciar sobre festa

Famosos e anônimos criticaram a festa de aniversário. "Três dias de comemorações num momento desses. Sei lá, gente. Nem deu uma vergonhazinha? É o fim da picada", escreveu a cantora Zélia Duncan em comentário no perfil de Hugo Gloss no Instagram, que repercutia a notícia da celebração. Em seu texto, Marina afirmou que não foram três dias de comemoração.

"Estamos na luta e no luto diários, então o que qualquer um de nós faz, impacta na vida de todos. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos segue inabalável. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim", concluiu.

"Não é uma justificativa. É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas. Neste momento delicado, é necessário me desculpar, inclusive pelo que faço na minha vida pessoal, pois sei meu papel como artista e cidadã", completou Mônica.

"Eu não sou perfeita (e nem pretendo ser), e não vou nunca conseguir suprir as expectativas e idealizações de todos, sou apenas mais uma mulher tentando fazer o meu trabalho, aprendendo diariamente e tentando acertar mais do que errar", completou.

Ela acrescentou que o texto não era uma justificativa, mas uma explicação "com respeito e amor diante de tantas especulações e informações distorcidas e aumentadas". Afirmou também que a festa não foi realizada escondida. "Sei da minha responsabilidade como artista e como mulher, e nunca quis ofender nem magoar ninguém com essa noite."

"Foram tomadas precauções e cuidados para reunir minha família e poucos amigos que já fazem parte do meu convívio, cerca de 20 pessoas em um ambiente completamente aberto, em uma propriedade privada, com testes feitos -os mesmos que fazemos em ambientes profissionais. Não foram três dias de comemoração", escreveu ela.

Em longo texto publicado no Instagram, Marina disse que, como seus pais e alguns amigos já foram vacinados, ela abriu uma concessão para "reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa se pronunciou na noite desta terça-feira (6) sobre a festa que deu no último sábado (3) para comemorar seus 26 anos. Após imagens da celebração circularem nas redes sociais, com pessoas sem máscaras, a atriz foi alvo de críticas nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.