MasterChef: Bernardo é o primeiro eliminado da nova temporada do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bernardo, 40, foi o primeiro eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil, que estreou nesta terça-feira (6). Ele preparou o pior Devil's Food Cake (bolo do Diabo), doce de chocolate clássico da culinária norte-americana, na prova de eliminação.

Antes da eliminação, os participantes que estavam no mezanino tiveram o poder de salvar um dos três participantes. Antonio, que não pediu muita ajuda durante a prova, foi salvo pelos colegas. Fogaça disse que ele teve sorte porque seu bolo estava seco.

O cantor Diogo Nogueira, 40, fez uma participação especial na estreia da competição culinária cozinhando peixe de água doce, junto com os competidores. Ele foi elogiado pelos chefs e pela apresentadora Ana Paula Padrão.

Aliás, o comentário da apresentadora virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. "O cara canta bem, cozinha bem, é gato para caramba", disse a apresentadora, que teve apoio do público.

Internautas disseram que a apresentadora representou o Brasil elogiando o cantor. "Ana Paula Padrão representando as mulheres e cantando na cara dura o Diogo Nogueira", postou uma fã no Twitter.

Por outro lado, a participante Juliana Arraes fez o pior prato com peixe na avaliação dos jurados. Fogaça disse ainda que foi desastroso o empratamento do peixe em cubos com salada de frutas verdes, farofa cítrica e molho de tucupi com leite de coco.

"Parece que pegou um resto de coisa na geladeira e tacou aqui. Falta muito para uma coisa razoavelmente aceitável. Tá feio", afirmou o chef.

Helena Rizzo e Erick Jacquin também não gostaram do prato preparado por Juliana, que subiu chorando ao mezanino. "Sinto vergonha porque odeio chorar em público. Já tenho uma imagem doce e às vezes as pessoas confundem isso com fraqueza", disse.

Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada tem 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.

Outro destaque é o nome de Isabella Scherer, 25, conhecida como atriz em produções como "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), na qual viveu a personagem Clara. Ela também é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 46, e ex-namorada de Fiuk, 30.