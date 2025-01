Sede261 harmoniza comida brasileira com vinhos em evento em Pinheiros

Os pratos podem ser harmonizados com diferentes opções de vinhos selecionados pela dupla, servidos em garrafa ou em taças por a partir de R$ 28. O evento será neste sábado (18), das 15h às 22h, no bar em Pinheiros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniela Bravin e Cassia Campos, eleitas sommeliers do ano pel'O Melhor de São Paulo - Gastronomia, recebem o chef Onildo Rocha para um evento regado a comida brasileira e vinhos no Sede261, melhor bar de vinhos pelo mesmo especial, da Folha de S.Paulo.

