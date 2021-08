Secretário da Cultura de Doria diz que recebeu carta de alforria para posse de colega negra

"Ao contrário, minha trajetória como gestor é pontuada por iniciativas que reforçam o respeito pelas diferenças e a luta pela igualdade. Como ministro, por exemplo, promovi a recuperação total e a reabertura ao público do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Fui o único a visitá-lo, inclusive, ao lado do também ex-ministro da Cultura Gilberto Gil", conclui o secretário.

"Em primeiro lugar, não houve qualquer constrangimento durante minha fala na posse da nova secretária de Cultura do município de São Paulo, Aline Torres. Todos os presentes entenderam meu discurso e o contexto no qual ele estava inserido. De qualquer forma, se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas, pois não tive a menor intenção de causar qualquer mal-estar e muito menos ofender alguém", diz a nota.

"Trago aqui uma palavra do governador João Doria, nós estamos neste momento na reunião de secretariado, da equipe de secretários do governo, e eu consegui essa carta de alforria temporária, mas vou ter que voltar para lá. Mas ele pediu que eu o representasse aqui nesse momento tão importante e trouxesse uma palavra dele", disse Sá Leitão durante o evento.

