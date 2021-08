Ministro do Turismo toca Pink Floyd na sanfona em programa de TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Gilson Machado, fez sucesso na internet nesta segunda-feira (30). Não foi por causa de nenhuma nova ação visando promover as viagens pelo país, mas por causa de uma participação no programa Opinião no Ar, da RedeTV!.

Machado apareceu com sua sanfona e fez questão de dar uma palinha para o apresentador Luís Ernesto Lacombe e para os comentaristas Amanda Klein, Rodrigo Constantino e Silvio Navarro. Todos os presentes pareceram bastante surpresos com a performance.

A música escolhida foi "Another Brick In The Wall", do Pink Floyd. Vale lembrar que Roger Waters, um dos fundadores da banda de rock britânica, chegou a ser vaiado e xingado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) --então ainda candidato-- durante um show em São Paulo em 2018, no qual mostrou no telão a inscrição #EleNão.

A versão de Machado dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns elogiaram a apresentação do ministro, muitos acharam "vergonha alheia". A fluência do ministro na língua inglesa também foi um ponto que chamou a atenção.

O ministro, que já apareceu em lives de Bolsonaro tocando sanfona, é fundador do grupo Forró da Brucelose. A banda foi formada nos anos 1990 e teve seu nome inspirado em uma doença que causa aborto em vacas.